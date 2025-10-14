قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة علمية بعنوان "الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى"، وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية ضمن فعاليات البرنامج التدريبي بالدار حول "منهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية"، المخصص لمجموعة من علماء دار الإفتاء الماليزية والأكاديميين الجامعيين وممثلي مكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية، ويشارك فيه 25 متدربًا ومتدربة من العلماء والمفتين والمفتيات الماليزيين.

محاضرة وزير الأوقاف ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية

وخلال المحاضرة، أكَّد وزير الأوقاف أن الصنعة الحديثية تعد من أهم العلوم التي حفظ الله بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن "العناية بالحديث النبوي ليست ترفًا علميًّا، بل هي ركيزة أساسية في تكوين المفتي؛ إذ من خلالها يميز الصحيح من الضعيف، ويستطيع أن يبني فتواه على علم راسخ منضبط بالأدلة الموثوقة".

وقال وزير الأوقاف "إن الفتوى لا تُبنى على مجرد حفظ النصوص، بل على فهم دقيق للصنعة الحديثية، ومعرفة رجال الإسناد، والعلل، وطرق التخريج، لأن ذلك يمنح المفتي وعيًا تامًّا بمراتب الأحاديث وكيفية الاستدلال بها في النوازل المعاصرة".

 وزير الأوقاف: ربط الصنعة الحديثية ومنهجية الفتوى يميز دار الإفتاء المصرية

وأضاف وزير الأوقاف أن "الربط بين الصنعة الحديثية ومنهجية الفتوى هو ما يميز المدرسة العلمية في دار الإفتاء المصرية، التي تجمع بين الأصالة والتراث من جهة، وبين الوعي بواقع الناس وتحديات العصر من جهة أخرى"، مؤكدًا أن "العالم المعاصر يحتاج إلى مُفتين يجمعون بين الفهم الدقيق للنصوص والوعي العميق بواقع المجتمعات، ليكون خطابهم الإفتائي رحيمًا بالناس ومحققًا لمقاصد الشريعة".

واختتم وزير الأوقاف كلمته بالتعبير عن سعادته بلقاء العلماء الماليزيين، مشيدًا بجهود التعاون بين دار الإفتاء المصرية والإفتاء الماليزية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل العلمي بين مؤسسات العالم الإسلامي في خدمة الدين ونشر الوسطية والاعتدال.

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

ترشيحاتنا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

المزيد