وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وحكومة مصر وشعبها الكريم، بمناسبة إعادة انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 103 للعام الثاني على التوالي.

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا الفوز المستحق يُجسّد الثقة الدولية في الدور المصري الرائد، ويعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها مصر في المحافل الإقليمية والدولية، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدبلوماسية المصرية الرشيدة.

وزير الأوقاف يهنئ وزير العمل بمنصب رئيس مجلس منظمة العمل العربية

وأضاف أن فوز وزير العمل محمد جبران بهذا المنصب الرفيع يُعد امتدادًا للدور الريادي لمصر في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين الأشقاء، وترسيخ القيم الحضارية والإنسانية التي تميز الأمة المصرية.

واختتم وزير الأوقاف تهنئته بالدعاء بأن يوفق الله وزير العمل في مهمته الجديدة، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويرفع شأنها، ويزيدها رفعةً ومجدًا بين الأمم.