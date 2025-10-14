وزير الأوقاف يهنئ خالد صوفي بعد فوزه برئاسة "الإيزو"

وجه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – خالص التهاني إلى الدكتور خالد حسن صوفي – رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – بمناسبة فوزه الكبير برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من عام 2026 حتى 2028، ليُسجِّل اسمَه كأول عربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947.

وذلك بعد منافسة قوية شهدت فوزًا مشرفًا يُضاف إلى سجل الإنجازات المصرية في المحافل الدولية.

وأكد وزير الأوقاف أن فوز الدكتور خالد صوفي بهذا المنصب الرفيع يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الكفاءات المصرية على المستوى الدولي، ويُبرز حجم الثقة التي تحظى بها مصر ومؤسساتها في مختلف المجالات.

وأضاف الأزهري أن هذا الإنجاز الجديد يُجسد الصورة المشرقة للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدّخر جهدًا في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تبوؤ مواقع قيادية على الساحة العالمية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن فوز مصر برئاسة منظمة عالمية بحجم "الإيزو" يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري في المنظمات الدولية، خاصة في مجالات الجودة والمعايير الصناعية والاستدامة.

واكد أن هذه الخطوة تُكرّس دور مصر الريادي في صياغة السياسات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة والابتكار الصناعي، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو مستقبل قائم على التميز والتطوير العلمي والتكنولوجي.

كما عبر الأزهري عن فخره بهذا النجاح الذي يعكس تفوق العقل المصري وقدرته على المنافسة العالمية، مشددًا على أن ما يحققه أبناء الوطن في مختلف المجالات هو ثمرة دعم القيادة السياسية وحرصها الدائم على تمكين الكفاءات وإبراز صورة مصر المشرقة في كل المحافل الدولية.

وفي ختام تهنئته، وجه وزير الأوقاف تحية تقدير للدكتور خالد حسن صوفي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الدولية الجديدة، ومؤكدًا أن فوزه لا يُمثل إنجازًا شخصيًّا فحسب، بل هو إنجاز وطني يرفع اسم مصر عاليًا بين الأمم.



