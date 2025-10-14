20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ

انتهت محكمة مدنى شمال الجيزة من نظر ثانى جلسات الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك والتى تطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها فى اعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ.

وحضر محامى من نادى الزمالك بجلسة اليوم، وطلب أجلا للإطلاع والتصريح بضم محضر شرطة قسم العجوزة المحرر من المدعية، بينما طلب محمد الحصرى محامى المدعية بإدخال شركة المحمول فى القضية للتصريح بالحصول على عقد ملكية خط المحمول الخاص بموكلته.

وحددت محكمة مدنى شمال الجيزة ، "دائرة التعويضات"، جلسة 23 سبتمبر الماضى، لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيه بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في اعلان ترويجى خاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وطالبت المدعية تعويض مبلغ 20 مليون جنيه لما أصابها من اضرار معنوية ومادية بسبب ذلك الإعلان.