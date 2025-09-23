تأجيل دعوى تعويض ضد الزمالك لظهور رقم سيدة في إعلان الدباغ

أجلت محكمة مدني شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سيدة ضد نادي الزمالك والتي تطالب فيها بتعويض مدني بسبب تضررها من ظهور رقمها في إعلان تقديم لاعب الزمالك عدي الدباغ لجلسة 14 أكتوبر .

وكانت قد حددت محكمة مدني شمال الجيزة "دائرة التعويضات"، جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامي بالنادي، تطالب فيه بتعويض مدني 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في إعلان ترويجي الخاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدي الدباغ.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 5025 مدنى شمال الجيزة، أنه وفقًا للسياسة الدعائية من قبل نادي الزمالك المصري، لإحدى صفقاته في شراء أحد اللاعبين الجدد "عدى الدباغ "، المنضم حديثًا لصفوف الفريق كرة القدم، فقد قام نادى الزمالك من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 5-8-2025، وقد صادف في أحد مشاهد الإعلان الترويجي لتلك الصفقة، عرض الرقم الخاص بالمدعية على واجهة هاتف بيد اللاعب الجديد، على فرد يحاول الاتصال باللاعب "بطل ذلك الإعلان" وكأنها رسالة موجهة للنادي المنافس.