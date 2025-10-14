ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

غازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني ، خلال كلمته بقمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقع فيها اتفاق غزة.

وقال ترامب "لدينا شابة هنا لن يُسمح لي بقول ذلك، ألا تمانعين إن قلتُ إنكِ جميلة؟ لأنكِ كذلك بالفعل".

وتابع: "إذا قلتِ ذلك في الولايات المتحدة، فهذه نهاية مسيرتكِ السياسية، لأنه لا يُسمح لكِ بالقول إن المرأة جميلة".

ثم توجه مباشرةً إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، قائلاً: "لن تشعري بالإهانة إذا قلتُ لكِ إنكِ جميلة، أليس كذلك؟" وأضاف أن ميلوني "تحظى باحترامٍ كبير" و"سياسيةٍ ناجحةٍ للغاية".

وفي نفس السياق، صافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ميلوني قائلا : "تبدين رائعة".

ثم أضاف أردوغان ملاحظةً أخيرة: "لكن علي أن أجعلكِ تتوقفين عن التدخين بطريقةٍ ما"، لتجيبه ميلوني بالقول "أعلم، أعلم".