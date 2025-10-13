رسالة لزوجته.. ماذا طلب ترامب من أردوغان؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إرسال رسالة إلى زوجته أمينة قائلا "أرسل تحياتي لزوجتك أيضا".

وأجرى ترامب محادثة مع أردوغان، قبل قمة غزة في مصر، واصفا إياه بأنه "رجل قوي جدا".

وقال ترامب مخاطبا مترجم أردوغان: "يا صديقي، هل تعلم مدى قوة هذا الرجل؟ أنا أحبه. أنا أحبه حقا".

ووقع الرئيس ترامب وعدد من قادة العالم الآخرين اتفاقًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وأشاد بـ"فجر تاريخي لشرق أوسط جديد" في تصريحات ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي.

جاء ذلك بعدما أعادت حماس الرهائن العشرين المتبقين في غزة إلى إسرائيل بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

كما سلمت أربعة توابيت تحتوي على رفات الرهائن المتوفين، وفقًا للسلطات الإسرائيلية وقد أُطلق سراح نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا وأكثر من 1700 معتقل من غزة، تحتجزهم إسرائيل دون تهم، الآن.