ديني

شوقي علام بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: جعلنا الله عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

تقدّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أمين الأمانة المركزية للشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتكليفه الكريم بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

قرار تعيين الدكتور شوقي علام في مجلس الشيوخ

وأكد الدكتور شوقي علام، في تصريحات له، أن ثقة القيادة السياسية وسام شرف يعتزّ بحمله، مضيفاً: "أحمد الله على هذا التكليف، واتشرف باختياري عضواً في مجلس الشيوخ، وأسال المولى تعالى أن يجعلنا دومًا عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا، وأن يعيننا  على أداء الأمانة بما يليق بعظمة هذا الوطن وتاريخه، فمصرنا الحبيبة تستحقُّ منا جميعًا كل الوفاء والإخلاص".

وأشار الدكتور شوقي علام، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية، إلى جانب مجلس النواب، والعمل على الارتقاء بالأداء التشريعي بما يليق بوطننا العزيز.

تعيين الدكتور شوقي علام في مجلس الشيوخ

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين عدد من الأشخاص في مجلس الشيوخ وكان من بينهم الدكتور شوقي علام.

وتضمنت تعيينات مجلس الشيوخ تعيين 100 عضوا وذلك بموجب نص القانون والدستور.

ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينص قانون مجلس الشيوع على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

الجدير بالذكر أنه من المعتاد اختيار أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجالات عدة لزيادة الاسهامات في القوانين التي تناقش بداخل المجلس مثل أساتذة الجامعات والسياسيين والإعلاميين والفنانين وأعضاء النقابات ورؤساء مجالس الجهات الحكومية.

