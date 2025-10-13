النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

بحثت وزيرة الخارجية النمساوية بيات مينل رايزنجر، مع نظيرتها الرومانية أوانا تسويو، في بوخارست العلاقات الثنائية الوثيقة، بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، قالت وزيرة الخارجية النمساوية مينل رايزنجر "ترتبط النمسا ورومانيا ارتباطًا وثيقًا اقتصاديًا وثقافيًا وتاريخيًا وإنسانيًا ويسعدني أننا سنعزز تعاوننا في مجالات السياسة الأمنية والقدرة التنافسية".



وخلال زيارتها، تبادلت وزيرة الخارجية النمساوية أيضًا وجهات النظر مع ممثلي الشركات النمساوية في رومانيا، وزارت مصفاة OMV Petrom في بتروبازي، وقالت "معًا، تُسهم النمسا ورومانيا إسهامًا حاسمًا في أمن الطاقة الأوروبي والنمساوي".



يشار الى انه يعيش في النمسا حوالي 155,000 روماني، ويتنقل 39,000 آخرون بانتظام للعمل وخاصةً في مجال الرعاية على مدار الساعة.



وتعد النمسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في رومانيا، حيث تضم حوالي 3,900 شركة تؤمّن حوالي 100,000 وظيفة.

