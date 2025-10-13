20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة

توجهت السفارة البريطانية بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام "المهمة"، ولقيادة مصر في دفع جهود السلام في المنطقة.

وأشارت السفارة- في بيان مساء اليوم الإثنين- إلى أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، انضم اليوم إلى قادة عالميين آخرين في مصر؛ للمشاركة في قمة السلام بشأن غزة، وهي خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع وإعادة بناء الحياة.

وأكدت: "سنواصل العمل مع مصر وشركائنا من أجل التقدم نحو مستقبل يسوده السلام الدائم والكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي".

وذكرت السفارة، أن المملكة المتحدة أعلنت عن تقديم 20 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، وتعهدت بلعب دور رائد في المرحلة القادمة من خطة السلام، بما في ذلك إعادة الإعمار.