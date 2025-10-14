أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، عن أمله بأن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ في التوصل لحل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وقال الشيخ تميم في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية".

وأضاف: "نأمل أن تكون منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة، وتُسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية".

واختتم قائلا: "متطلعون إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".

ووقعت كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، مساء الإثنين، على الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة.