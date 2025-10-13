المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

قال العميد أح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أنه فى إطار قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة ظهر اليوم، بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بالهايكستب ، حدث إنفجار مفاجىء أدى إلى عدة إنفجارات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة.

وطمأن المتحدث العسكري المواطنين بأنه تم السيطرة على الحادث وجارى تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والوقائية بواسطة المختصين من العناصر الفنية المختصة.

وأشار المتحدث العسكري أنه جارى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بواسطة اللجان الفنية المختصة.