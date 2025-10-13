بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر

وجه مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لجمهورية مصر العربية؛ بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية بعد دخولها أجواء شرم الشيخ.

وكتب مساعد ترامب عبر حسابه الرسمي على “إكس”: “شكرا مصر”.

منشور مساعد ترامب عبر أكس

ووقع الرئيس السيسي والرئيس ترامب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى جانب أمير قطر ورئيس تركيا، في قمة شرم الشيخ، مساء اليوم، بحضور أكثر من 20 قائدا حول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ترامب إلى إسرائيل وألقى خطابا مطولا في الكنيست تحدث خلاله عن عدد من الملفات أهمها اتفاق السلام في غزة، وأحداث السابع من أكتوبر وقضايا أخرى.

وتتزامن زيارة ترامب للمنطقة مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد؛ يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.