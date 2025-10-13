قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني ويلتقط صورة تذكارية معه في قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكي: مصر كانت مساهمًا حقيقيًا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يشيد بالرئيس السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر
"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مشاركة أبو مازن في قمة شرم الشيخ جاء بضغوط مصرية
ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط
أخبار العالم

حاجة تفرح.. إبراهيم عبد الجواد يشيد بقمة شرم الشيخ

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بقمة شرم الشيخ، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك: "قمة شرم الشيخ حاجة تفرح وتشرف.. دليل على مكانة وقوة وعظمة مصر في الشرق الأوسط.. طول عمرنا شايلين القضية على أكتافنا.. أمانة ومسؤولية محدش يعرف يشيلها غير مصر".

وقال دونالد ترامب خلال كلمته على هامش المباحثات الثنائية مع الرئيس السيسي لقمة شرم الشيخ، أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية، كما أنني احترم الرئيس السيسي كثيرًا، كما أن مصر  دولة قوية ولغبت دورا كبيرًا في وقف إطلاق النار بغزة.

وأشار ترامب إلى أنه تم حضور 35 دولة لقمة السلام بشرم الشيخ، كما أن الدول التي تم دعوتها جميعها حضرت، وهذا يؤكد على أهمية القمة.

وأردف دونالد ترامب، أن إيران سوف تلحق بعملية السلام، كما أن إيران لا تسطيع العيش في ظل العقوبات التي فرضناها، مشيرًا إلى أن أن السلام في الشرق الأوسط يحدث حاليا، واليوم يعد من أهم أيام السلام حاليا، كما أننا نتوقع تطورا في عملية السلام في الشرق الأوسط

دونالد الرئيس السيسي قمة شرم الشيخ

