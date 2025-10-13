حماس سلمت نعشين يحملان جثث رهائن متوفين إلى الصليب الأحمر

سلمت حركة حماس جثتي رهينتين في نعشين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، وفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه سيتم تسليم جثتين أخريين قريبًا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم، إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أن أي تأخير أو إغفال متعمد يعتبر بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم.

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الإثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل قوي، والولايات المتحدة معه دائما.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد وصوله إلى شرم الشيخ أن مصر لعبت دور بالغ الأهمية في اتفاق غزة.

ووصل ترامب إلى شرم الشيخ، قبل قليل، إلى شرم الشيخ؛ لحضور قمة السلام التي يترأسها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور أكثر من 20 قائدا حول العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل ترامب إلى إسرائيل وألقى خطابا مطولا في الكنيست تحدث خلاله عن عدد من الملفات أهمها اتفاق السلام في غزة، وأحداث السابع من أكتوبر وقضايا أخرى.

وتتزامن زيارة ترامب للمنطقة مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.