إبراهيم فايق يشيد بدعوة الرئيس السيسي لترامب في إعمار غزة

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على فيسبوك: "‏قاله ثانية واحدة بس قبل ما تمشوا.. عايز أعزم فخامة الرئيس ترامب أن يرعى مؤتمر إعادة إعمار غزة.. والله العظيم عندنا رئيس عظيم وذكي وحكيم.. الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏من ضغط على مصر ورحلة التهجير ونمشي الفلسطينين يشوفوا بلاد تانية وتصفية القضية تماما.. ليالا بينا نعيد الإعمار سويا ‏رؤوسنا في السما يا ريس والله العظيم".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما أن مصر لديها قائد عظيم، كما أن الرئيس السيسي زعيم قوي.

وأضاف دونالد ترامب خلال كلمته على هامش المباحثات الثنائية مع الرئيس السيسي لقمة شرم الشيخ، أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية، كما أنني احترم الرئيس السيسي كثيرًا، كما أن مصر دولة قوية ولغبت دورا كبيرًا في وقف إطلاق النار بغزة.

وأشار ترامب إلى أنه تم حضور 35 دولة لقمة السلام بشرم الشيخ، كما أن الدول التي تم دعوتها جميعها حضرت، وهذا يؤكد على أهمية القمة.