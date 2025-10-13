ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى النهاية.

وأضاف أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في إنهاء الحرب بغزة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلسة مباحثات ثنائية وذلك قبيل انطلاق القمة الدولية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

وكان السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في القمة ملوكا، ورؤساء، ونواب رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء، وهم:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ملك الأردن، أمير قطر، الكويت ويمثلها سمو الشيخ احمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء، ملك البحرين، رئيس فلسطين، رئيس تركيا، رئيس إندونيسيا، رئيس أذربيجان، رئيس فرنسا، رئيس قبرص، المستشار الألماني، رئيس وزراء المملكة المتحدة، رئيسة وزراء إيطاليا، رئيس وزراء إسبانيا، رئيس وزراء اليونان، رئيس وزراء أرمينيا، رئيس وزراء المجر، رئيس وزراء باكستان، رئيس وزراء كندا، رئيس وزراء النرويج، رئيس وزراء العراق، نائب رئيس دولة الإمارات، وزير خارجية سلطنة عمان، سكرتير عام الأمم المتحدة، أمين عام جامعة الدول العربية، رئيس المجلس الأوروبي، وزير الدولة للشئون الخارجية للهند، سفير اليابان بالقاهرة، السعودية بوفد برئاسة وزير الخارجية، باراجواي، هولندا، توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.