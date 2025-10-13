قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
توك شو

زعيم قوي.. ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما أن مصر لديها قائد عظيم، كما أن الرئيس السيسي زعيم قوي.

وأضاف دونالد ترامب خلال كلمته على هامش المباحثات الثنائية مع الرئيس السيسي لقمة شرم الشيخ، أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع ترامب: الولايات المتحدة مع الرئيس السيسي حتى النهاية، كما أنني احترم الرئيس السيسي كثيرًا، كما أن مصر  دولة قوية ولغبت دورا كبيرًا في وقف إطلاق النار بغزة.

وأشار ترامب إلى أنه تم حضور 35 دولة لقمة السلام بشرم الشيخ، كما أن الدول التي تم دعوتها جميعها حضرت، وهذا يؤكد على أهمية القمة.

وأردف دونالد ترامب، أن إيران سوف تلحق بعملية السلام، كما أن إيران لا تسطيع العيش في ظل العقوبات التي فرضناها، مشيرًا إلى أن أن السلام في الشرق الأوسط يحدث حاليا، واليوم يعد من أهم أيام السلام حاليا، كما أننا نتوقع تطورا في عملية السلام في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر عملية السلام

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

