الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لاستلام رهائن متوفين

يتوجه الصليب الأحمر إلى نقطة التقاء في جنوب غزة، حيث ستُسلم حماس "عددًا من نعوش الرهائن المتوفين" إلى حماس، وفقًا لبيان مشترك صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أسماء أربعة رهائن متوفين قالت إنها ستسلم جثثهم وهم: دانيال بيرتس، ويوسي شرابي، وغاي إيلوز، وبيبين جوشي.

وأعلن منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في وقت سابق أنه علم أنه سيتم تسليم أربع جثث فقط يوم الاثنين، من أصل 28 رهينة متوفين لا يزالون في غزة ولم يتضح بعد متى سيُعاد البقية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين إن المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعا الآن هي ضمان عودة جميع الرهائن المتوفين إلى ديارهم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة إكس، أن إعلان حماس عن تسليم جثامين 4 شهداء اليوم، يعد إخلالا بالتعهدات.

وأشار كاتس إلى أنه يعتبر أي تأخير أو إغفال متعمد بمثابة انتهاك صارخ للاتفاقية وسيتم الرد عليه وفقًا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين اليوم الاثنين.

وقالت كتائب القسام، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنسلم اليوم الاثنين جثامين 4 أسرى صهاينة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلق سراحهم بموجب الاتفاق.