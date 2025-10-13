الرئيس النمساوي يدعو إلى سرعة تقديم المساعدات إلى غزة

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى أن تبقى المدافع صامتة الآن، و أن تصل المساعدات الحيوية إلى جميع سكان غزة الذين اضطروا للعيش في ظروف بالغة الصعوبة لأكثر من عامين.



وقال الرئيس النمساوي - في بيان اليوم: "أُجدد ندائي لجميع الأطراف للعمل من أجل سلام دائم يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك المنطقة بأسرها".



وأضاف الرئيس في بيانه أنه بعد 738 يومًا من المعاناة واليأس اللذين لا يُصدقان، أُطلق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين أخيرًا.



وتابع:" أشارك عائلاتهم وأصدقائهم فرحتهم الغامرة بهذه اللحظة التاريخية لكن الكثيرين منهم لم يعودوا أحياءً.. أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم."

