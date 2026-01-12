قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكاتك النرويجية: نجاح مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية يعود لدعم الحكومة المصرية

الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"
محمود مطاوع

 على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ألقى / تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، كلمة رحّب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور من الوزراء والسفراء وشركاء العمل في المشروع. 

وأعرب / تيريه بيلسكوج عن سعادته وتشرفه بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. ووصفه بأنه مشروع الطاقة المتجددة الأضخم في القارة الأفريقية، إذ يُقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا. 

وأوضح "بيلسكوج" أن قدرات الطاقة الشمسية بالمشروع تبلغ1.1 جيجاوات، وأنه يضم 1.8 مليون خلية شمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، فضلا عن توليد كميات كبيرة من الكهرباء سنويًا. 

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية إلى أن المشروع تم تنفيذه في وقت قياسي، فقد وقعنا اتفاقية شراء الطاقة منذ حوالي 13 شهرًا فقط والحقيقة أنه قبل عام لم يكن هناك مشروع، ونحن نطمح لافتتاح المرحلة الثانية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2026. 

وتطرق إلى العوامل التي أدت إلى نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ هذا المشروع العملاق، والتي تتمثل في الخبرة العالمية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة النرويجية في مجال مشروعات الطاقة المتجددة وكذا للجهود الكثيفة التي تم بذلها من قِبل الشركة في هذا المشروع، مُوجهًا الشكر لفريق عمل الشركة في مصر مشيرًا إلى أنه فريق دؤوب ونشيط ولديهم إصرار على تحقيق النجاح، ومشيرًا إلى أن فريق الشركة المحلي يعمل منذ 10 سنوات على عدد من الفرص في السوق المصرية واليوم يجني ثمار هذا العمل الدؤوب، كما توجه بالشكر للفرق الفنية التي نفذت المشروع وأدارت العمل من خلال عدد كبير من العمالة في الموقع. 

وأكد "بيلسكوج" أن نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ هذه المرحلة بهذه السرعة القياسية يعود بشكل رئيسي للدعم الكبير الذي تلقته الشركة النرويجية من الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة، موجهًا الشكر في هذا الصدد للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على دعمه الكبير للشركة. 

كما وجه / ترييه بيلسكوج شكره للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن المشروع مدعوم من المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفي" التي تهدف إلى حشد التمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المنصة كان لها دور مهم للغاية في توفير التمويلات للمشروع من خلال شركاء التنمية الدوليين. 

وأكد "بيلسكوج" على الدور المهم لشركة "سكاتك" النرويجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من العاملين بموقع المشروع مصريون. وأطلقنا أيضا برامج خاصة بدعم المرأة والأسرة المصرية ضمن خططها لدعم التنمية الاجتماعية. 

وقال: العامل الثالث والأخير لنجاحنا، والذي أود التنويه إليه، هو التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن العمل المشترك هو أساس نجاح "سكاتك"، موضحا أن الشركة لم تكن تستطيع تنفيذ هذا المشروع بدون الدعم الذي تلقته من شركائها.

وتحدث في هذا الصدد عن مسألة التمويل المدعوم من عدد من المؤسسات الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسات التمويلية الأخرى، حيث ساهمت هذه المؤسسات في توفير التمويل للمشروع من خلال شراكة طويلة الأمد. 

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية الى هيكل حقوق الملكية بالمشروع الذي يضم حصصًا لمؤسسات مصرية مثل البنك الأهلي المصري إلى جانب المستثمرين الأجانب بالمشروع.

وأخيرا، أشار / ترييه بيلسكوج إلى الدعم الذي قدمته النرويج للمشروع وكذلك الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالتمويل.

وأضاف: هذا المشروع دليل أن هناك ثورة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، باعتبارها أكثر مصادر الطاقة تنافسية الآن.

وفي ختام كلمته وجه الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية تحياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "سكاتك" ملتزمة بالاستمرار في التعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

