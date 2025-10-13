قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة
ترامب: قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. والجميع سعيد بإنهاء حرب غزة
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
أخبار البلد

"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب

الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي
الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمدينة شرم الشيخ.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم ورعاية المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه الثنائي مع الرئيس ترامب، اليوم الاثنين، قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام - "نرغب في دعم الرئيس ترامب ورعايته في مؤتمر إعادة الإعمار في غزة".. وأجابه الرئيس ترامب "بالتأكيد ذلك شئ جيد".

أبرز رسائل الرئيس السيسي التي وجهها للرئيس ترامب كالآتي:

- الرئيس ترامب الوحيد القادر على إقرار السلام في قطاع غزة
- نوجه لكم التحية على قدرتكم لإنجاز الاتفاق بشأن غزة
-  يجب ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة
- نطالب الرئيس ترامب بدور كبير في إعادة إعمار غزة
- نطالب بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستدامته

