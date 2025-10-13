"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمدينة شرم الشيخ.

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم ورعاية المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه الثنائي مع الرئيس ترامب، اليوم الاثنين، قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام - "نرغب في دعم الرئيس ترامب ورعايته في مؤتمر إعادة الإعمار في غزة".. وأجابه الرئيس ترامب "بالتأكيد ذلك شئ جيد".

أبرز رسائل الرئيس السيسي التي وجهها للرئيس ترامب كالآتي:

- الرئيس ترامب الوحيد القادر على إقرار السلام في قطاع غزة

- نوجه لكم التحية على قدرتكم لإنجاز الاتفاق بشأن غزة

- يجب ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة

- نطالب الرئيس ترامب بدور كبير في إعادة إعمار غزة

- نطالب بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستدامته