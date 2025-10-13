الرئيس التركي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في غزة هو من خلال تطبيق حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف.



جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده أردوغان، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مدينة شرم الشيخ خلف الأبواب المغلقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.



وقال أردوغان، بحسب ما ذكرت قناة "إيه نيوز" التركية، "إن أنقرة بذلت جهدا مكثفا لوقف الهجمات في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار، وسنواصل بذل المزيد من الجهد لتثبيت الهدنة وتمهيد الطريق نحو السلام"، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وبدء جهود إعادة الإعمار على الفور.



وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، أوضح أردوغان أن بلاده تعمل على تحسين التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية.