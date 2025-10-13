ترامب: أود انضمام الرئيس السيسي لمجلس السلام لإدارة غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يود انضمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس السلام لإدارة قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا مهما للغاية في إنهاء الحرب بغزة.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار، المكونة من 20 نقطة، لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس "بدأت بالفعل"، وذلك خلال لقائه بقادة العالم في مصر لمناقشة مستقبل غزة والسلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، وهو يجلس إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحدثًا عن تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق: "لقد بدأ الأمر، من وجهة نظرنا. وكما تعلمون، فإن المراحل متداخلة بعض الشيء"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تأتي تعليقاته في الوقت الذي أعلن فيه كبار دبلوماسييه، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بأن تطلعات إدارة ترامب تتجاوز إنهاء الحرب، بل تنظر إلى خطته المكونة من 20 نقطة على أنها بداية لجهود أوسع نطاقًا لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد روبيو هذا الرأي أثناء مناقشته الدور المهم الذي ستلعبه مصر في تنفيذ الخطة.

لقد استضافوا المحادثات هنا، وسيلعبون دورًا بالغ الأهمية الآن في متابعة وتنفيذ هذا الاتفاق، الذي لا يقتصر على إعادة إعمار غزة فحسب، بل يشمل أيضًا إحداث تحول في المنطقة.

تُلقي تعليقات روبيو الضوء على المناقشات التي تجري خلف الكواليس حول توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، التي طبّعت العلاقات بين عدة دول عربية وإسرائيل، وربما التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.