ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة "بدأت بالفعل"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأن المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار، المكونة من 20 نقطة، لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس "بدأت بالفعل"، وذلك خلال لقائه بقادة العالم في مصر لمناقشة مستقبل غزة والسلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، وهو يجلس إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحدثًا عن تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق: "لقد بدأ الأمر، من وجهة نظرنا. وكما تعلمون، فإن المراحل متداخلة بعض الشيء"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تأتي تعليقاته في الوقت الذي أعلن فيه كبار دبلوماسييه، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بأن تطلعات إدارة ترامب تتجاوز إنهاء الحرب، بل تنظر إلى خطته المكونة من 20 نقطة على أنها بداية لجهود أوسع نطاقًا لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد روبيو هذا الرأي أثناء مناقشته الدور المهم الذي ستلعبه مصر في تنفيذ الخطة.