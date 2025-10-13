قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

إيهاب عمر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من إنقاذ 10 تلاميذ سقط بهم تروسيكل، اليوم الإثنين، في مصرف قناطر حواس بقرية منقباد بأسيوط وجاري البحث عن آخرين. 

 سقوط توك توك يحمل تلاميذ مدارس بمصرف حواس


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بمصرف حواس بقرية منقباد .


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال 10 تلاميذ.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتواصل قوات الإنقاذ البحث عن آخرين. 

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

قوات الإنقاذ النهري إنقاذ 7 تلاميذ مصرف قناطر حواس أسيوط قرية منقباد مركز شرطة أسيوط تلاميذ مدارس

المزيد

