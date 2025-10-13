سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من إنقاذ 10 تلاميذ سقط بهم تروسيكل، اليوم الإثنين، في مصرف قناطر حواس بقرية منقباد بأسيوط وجاري البحث عن آخرين.

سقوط توك توك يحمل تلاميذ مدارس بمصرف حواس



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بمصرف حواس بقرية منقباد .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال 10 تلاميذ.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتواصل قوات الإنقاذ البحث عن آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.