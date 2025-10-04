إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط الجديدة

أصيب 3 أشخاص صباح اليوم السبت في تصادم وقع بين سيارتين بطريق أسيوط الجديدة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الواسطى / أسيوط الجديدة ووجود مصابين .

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من ، محمد جابر حسن 53 عامًا، كسر متهتك بالزراع الايمن، و أحلام عبد الحفيظ محمد 52 عامًا، كدمات متفرقه بالجسم ، و سيد موسى سيد 65 عامًا، اشتباه خلع بالترقوى اليمنى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.