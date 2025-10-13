رابط مباشر.. استعلام مخالفات المرور بخطوات بسيطة وخصم 50% بهذه الحالة

يبح الكثيرون من قائدي السيارات والدراجات النارية عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2025، لمعرفة قيمة مخالفاتهم وطرق السداد الإلكتروني.

ومع الانتشار المتزايد لكاميرات رصد المخالفات في مختلف المحافظات، أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت من أكثر الخدمات التي تشهد إقبالًا متزايدًا بين قائدي السيارات.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

أتاحت الدولة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من إلكترونيا، حيث يمكن للمواطن الدخول مباشرة بعد تسجيل المخالفة واختيار خدمة التصالح خلال أول 72 ساعة للاستفادة من خصم 50% من قيمة الغرامة بشكل تلقائي، وتتم خطوات الاستعلام كالتالي:

الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx&ved=2ahUKEwiS8KiMwZ-QAxWV9bsIHXBoD0EQFnoECDEQAQ&usg=AOvVaw1Y82HFiKPVxm_6ahYXeaWL

الضغط على خيار «استعلام»

ثم النقر على «استمرار»

إدخال رقم الرخصة أو الحروف والأرقام الخاصة بلوحة السيارة

اختيار المحافظة في حالة إدخال رقم الرخصة

بعد ذلك تظهر قيمة مخالفات المرور المستحقة على السيارة

هذه الخطوات تمكّن المواطن من معرفة جميع التفاصيل الخاصة بمخالفاته فور تسجيلها في النظام الإلكتروني للنيابة العامة.

كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيًا

تسعى الحكومة لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط الرسمي https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home. ويمكن تنفيذ عملية الدفع من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة

الضغط على «الدفع الإلكتروني»

اختيار «دفع مخالفات المرور»

إدخال رقم لوحة السيارة مع الحروف

النقر على «عرض» لظهور جميع المخالفات المسجلة

اختيار المخالفة التي ترغب في سدادها

تحديد طريقة الدفع سواء بالبطاقة البنكية «فيزا أو ماستر كارد» أو نقدًا عبر مكاتب البريد أو البنوك

بهذا النظام، يمكن لأي مواطن تسوية المخالفات بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، مما يختصر الوقت والجهد.

أنواع مخالفات المرور

تنقسم مخالفات المرور في مصر إلى نوعين رئيسيين؛ مخالفات بسيطة وأخرى جسيمة.

تشمل المخالفات البسيطة تجاوز السرعة المحددة أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بينما تتضمن المخالفات الجسيمة القيادة دون رخصة سارية أو التلاعب بأرقام أو حروف اللوحة المعدنية، وهذه الأخيرة لا يمكن التظلم منها بحسب لوائح النيابة العامة.

خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

أتاحت النيابة العامة أيضًا إمكانية تقديم التظلمات عبر موقعها الإلكتروني، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

تسجيل الدخول على الموقع

الضغط على «خدمات المرور» ثم اختيار «التظلمات»

النقر على «استمرار»

إدخال رقم الرخصة والبيانات الشخصية كرقم الهاتف والرقم القومي

الاطلاع على قائمة المخالفات واختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها

كتابة سبب التظلم والموافقة على الشروط والأحكام لاستكمال الطلب

يتيح هذا النظام للمواطنين حق الاعتراض على المخالفات التي يرون أنها غير صحيحة مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى النيابة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية

يمكن أيضًا للمواطنين الاستعلام عن مخالفاتهم عبر بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط https://digital.gov.eg. وتتم خطوات الاستعلام عبر المنصة على النحو التالي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية

الضغط على أيقونة «مركباتي»

اختيار خدمة «الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة»

الضغط على «بدء الخدمة»

إدخال رقم السيارة لمعرفة جميع المخالفات المسجلة عليها

تعتبر بوابة مصر الرقمية إحدى أهم المنصات الحكومية الموحدة التي تقدم عشرات الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات، ومنها خدمات المرور، مما يعزز التحول الرقمي في الخدمات العامة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من على موقع النيابة العامة

تتيح النيابة العامة المصرية أيضًا خدمة مباشرة للاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

الضغط على «خدمات المرور»

اختيار «خدمات نيابات المرور الإلكترونية»

تحديد خدمة سداد المخالفات المرورية

اختيار «السداد الإلكتروني» عبر البطاقات الائتمانية

الضغط على «الدفع» ثم «استمرار»

وأخيرًا الضغط على «إرسال الطلب» لتظهر تفاصيل السداد والمبلغ المستحق

هذه الخدمة تمكن السائقين من معرفة قيمة المخالفات بدقة وسدادها بشكل فوري دون أي إجراءات معقدة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.