رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة

يترقب نحو أكثر من 11 مليون من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، بعد الزيادات الأخيرة التي جرى صرفها بدءاً من شهر يوليو الماضي .

موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة

اكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 نوفمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، إلى جانب استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية لتيسير الإجراءات على المستفيدين.

صرف معاش نوفمبر بالزيادة الأخيرة

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيكون في موعده الطبيعي دون أي تغيير، حيث يبدأ الصرف وفق الشرائح المحددة مسبقًا من خلال المنافذ الرسمية.

وأوضحت أن معاش نوفمبر يأتي مصحوبًا بالزيادة المقررة التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

الجدول الزمني لصرف المعاشات

أعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سينطلق رسميًا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2025، ليستمر حتى نهاية الشهر.

وتستهدف الهيئة عبر هذا التنظيم ضمان انسيابية عمليات الصرف وتفادي الزحام، مع توفير التسهيلات اللازمة لجميع المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أعداد المستفيدين

أشارت الهيئة إلى أن معاشات نوفمبر سيستفيد منها ما يقرب من 11 مليون مواطن، يتمكنون من الصرف عبر قنوات متعددة تشمل مكاتب البريد، البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

وفرت الهيئة أماكن متعددة لصرف المعاشات لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتشمل:

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

منافذ شركة "فوري" المنتشرة في القرى والمدن.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية: