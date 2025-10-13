قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي غنيم: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي من أجل الإنسانية والسلام بحروف من نور
أحمد موسى: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الحقيقي للسلام في الشرق الأوسط
"لافروف" ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة

صرف المعاشات
صرف المعاشات
عبد العزيز جمال

يترقب نحو أكثر من 11 مليون من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، بعد الزيادات الأخيرة التي جرى صرفها بدءاً من شهر يوليو الماضي .

موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة

اكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 نوفمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، البنوك، إلى جانب استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني والمحافظ الرقمية لتيسير الإجراءات على المستفيدين.

اقرأ أيضًا:

 

صرف معاش نوفمبر بالزيادة الأخيرة

وكشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر نوفمبر  2025 سيكون في موعده الطبيعي دون أي تغيير، حيث يبدأ الصرف وفق الشرائح المحددة مسبقًا من خلال المنافذ الرسمية. 

وأوضحت أن معاش نوفمبر  يأتي مصحوبًا بالزيادة المقررة التي تم تطبيقها منذ يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

الجدول الزمني لصرف المعاشات

أعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سينطلق رسميًا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر  2025، ليستمر حتى نهاية الشهر. 

وتستهدف الهيئة عبر هذا التنظيم ضمان انسيابية عمليات الصرف وتفادي الزحام، مع توفير التسهيلات اللازمة لجميع المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أعداد المستفيدين

أشارت الهيئة إلى أن معاشات نوفمبر سيستفيد منها ما يقرب من 11 مليون مواطن، يتمكنون من الصرف عبر قنوات متعددة تشمل مكاتب البريد، البنوك، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2025

وفرت الهيئة أماكن متعددة لصرف المعاشات لتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، وتشمل:

  • منافذ البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات.
  • فروع البنوك المختلفة.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • منافذ شركة "فوري" المنتشرة في القرى والمدن.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــا.
  2. اختيار الخدمة المراد الحصول عليها وهي "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  3. تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بعد استكمال الخطوات السابقة.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش لتأكيد الدخول.
  5. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرة كافة البيانات الخاصة بالمعاش والاستحقاقات المستحقة للمواطن
معاشات نوفمبر موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 معاشات شهر نوفمبر صرف معاش نوفمبر بالزيادة الأخيرة الجدول الزمني لصرف المعاشات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: جهود قطر ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق اتفاق غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يغادر رام الله باتجاه شرم الشيخ لحضور قمة السلام

بطول الجولف

مصر تستضيف النسخة العاشرة للجولف

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد