الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالزيادة الأخيرة.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025
رشا عوني

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، ورغبة الكثير في صرف معاشات أكتوبر بعد زيادة المعاشات رسمياً من قبل الحكومة في يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر، اعتبارًا من أول الشهر 1 أكتوبر من ماكينات الصراف الآلى، وتستمر حتى نهاية الشهر، حيثُ يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، إذ تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

تفاصيل صرف معاشات أكتوبر2025

وأوضحت أن صرف المعاشات سيتم عبر جميع المنافذ الرسمية وبنفس الشرائح المحددة مسبقًا لضمان انسيابية العملية وتفادي الزحام.

بحسب البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن صرف معاشات أكتوبر 2025 سينطلق رسميًا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، ليستمر الصرف على مدار الشهر من خلال المنافذ والوسائل المتعددة. 

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يأتي لتخفيف الأعباء عن المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 15% | الموجز
موعد صرف معاشات اكتوبر2025

رابط الاستعلام عن معاشات أكتوبر2025

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ، من خلال الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم إدخال الرقم القومى فى خانة الاستعلام، عرض تفاصيل المعاش.
 

هل توجد زيادة في معاشات أكتوبر2025؟

وفقاً للزيادة التي أٌرتها الحكومة في يوليو الماضي عند تطبيق زيادة المعاشات بنسبة15%، جاءت الشرائح كالتالي: 

  • الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
  • الشريحة الخامسة: 2645 جنيه.
  • الشريحة السادسة: 2990 جنيه.
  • الشريحة السابعة: 3335 جنيه.
  • الشريحة الثامنة: 3680 جنيه.
  • الشريحة التاسعة: 4025 جنيه.
  • الشريحة العاشرة: 4370 جنيه.
  • الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيه.
  • الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيه.
  • الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
  • الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيه.
