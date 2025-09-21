رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ينتظر نحو 11 مليون مستفيد موعد صرف معاشات أكتوبر 2025، حي ثأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عملية الصرف ستتم في مواعيدها الرسمية المحددة مسبقًا دون أي تأجيل أو تغيير، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم أصحاب المعاشات وضمان وصول مستحقاتهم بسهولة ويسر.

ويترقب نحو 11 مليون من أصحاب المعاشات وذويهم هذه المواعيد بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة اعتبارًا من معاش يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

أكدت الهيئة أن معاشات أكتوبر 2025 سيتم صرفها مصحوبة بالزيادة المقررة التي تم اعتمادها منذ يوليو الماضي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن صرف المعاشات سيتم عبر جميع المنافذ الرسمية وبنفس الشرائح المحددة مسبقًا لضمان انسيابية العملية وتفادي الزحام.

بحسب البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن صرف معاشات أكتوبر 2025 سينطلق رسميًا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، ليستمر الصرف على مدار الشهر من خلال المنافذ والوسائل المتعددة.

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يأتي لتخفيف الأعباء عن المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

أعداد المستفيدين من معاش أكتوبر

أشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من صرف معاشات أكتوبر 2025 يبلغ نحو 11 مليون مواطن، وهو رقم كبير يعكس حجم الشريحة المستفيدة من قرارات الدولة الخاصة بالمعاشات.

وأكدت الهيئة أن جميع المستفيدين يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عبر القنوات الرسمية المتنوعة التي وفرتها الدولة.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2025

خصصت الهيئة عدة منافذ وأماكن لتسهيل عملية الصرف على المستفيدين، وتشمل:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.

منافذ شركة "فوري" المتواجدة في المدن والقرى.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على أصحاب المعاشات، بما يشمل البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية، وذلك لتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في صرف المعاشات وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة معاشاتهم باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط:

https://www.nosi.gov.eg

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين معرفة كافة تفاصيل ملفاتهم التأمينية بشكل فوري دون الحاجة إلى زيارة مقرات الهيئة.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي، حددت الهيئة الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط المخصص. https://www.nosi.gov.eg اختيار خدمة "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات". تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرة كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والاستحقاقات المستحقة.

وأكدت الهيئة أن الزيادات المقررة منذ يوليو الماضي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم أصحاب المعاشات، في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المستفيدين.