بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تستمع لأقوال زيزو غدا
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
أخبار البلد

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة
موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة
عبد العزيز جمال

ينتظر نحو 11 مليون مستفيد موعد صرف معاشات أكتوبر 2025،  حي ثأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عملية الصرف ستتم في مواعيدها الرسمية المحددة مسبقًا دون أي تأجيل أو تغيير، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم أصحاب المعاشات وضمان وصول مستحقاتهم بسهولة ويسر. 

ويترقب نحو 11 مليون من أصحاب المعاشات وذويهم هذه المواعيد بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة اعتبارًا من معاش يوليو الماضي.

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

أكدت الهيئة أن معاشات أكتوبر 2025 سيتم صرفها مصحوبة بالزيادة المقررة التي تم اعتمادها منذ يوليو الماضي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. 

وأوضحت أن صرف المعاشات سيتم عبر جميع المنافذ الرسمية وبنفس الشرائح المحددة مسبقًا لضمان انسيابية العملية وتفادي الزحام.

بحسب البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن صرف معاشات أكتوبر 2025 سينطلق رسميًا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، ليستمر الصرف على مدار الشهر من خلال المنافذ والوسائل المتعددة. 

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يأتي لتخفيف الأعباء عن المستفيدين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم.

أعداد المستفيدين من معاش أكتوبر

أشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من صرف معاشات أكتوبر 2025 يبلغ نحو 11 مليون مواطن، وهو رقم كبير يعكس حجم الشريحة المستفيدة من قرارات الدولة الخاصة بالمعاشات.

 وأكدت الهيئة أن جميع المستفيدين يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عبر القنوات الرسمية المتنوعة التي وفرتها الدولة.

أماكن صرف معاشات أكتوبر 2025

خصصت الهيئة عدة منافذ وأماكن لتسهيل عملية الصرف على المستفيدين، وتشمل:

  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.
  • فروع البنوك المختلفة.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • منافذ شركة "فوري" المتواجدة في المدن والقرى.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار تفعيل خدمات الصرف الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على أصحاب المعاشات، بما يشمل البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية، وذلك لتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية في صرف المعاشات وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أوضحت الهيئة أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة معاشاتهم باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط:

 https://www.nosi.gov.eg 

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين معرفة كافة تفاصيل ملفاتهم التأمينية بشكل فوري دون الحاجة إلى زيارة مقرات الهيئة.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي، حددت الهيئة الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط المخصص.  https://www.nosi.gov.eg 
  2. اختيار خدمة "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  3. تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش.
  5. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرة كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والاستحقاقات المستحقة.

وأكدت الهيئة أن الزيادات المقررة منذ يوليو الماضي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم أصحاب المعاشات، في إطار خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المستفيدين. 

موعد صرف معاشات أكتوبر موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة معاشات أكتوبر

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وفاء عامر

انهيار وفاء عامر على الهواء بعد اتهامها بتجارة الأعضاء : كنت بطوف في الكعبة وبدعي ربنا وبقول يا رب رد عليا مظلمتي

وفاء عامر

وفاء عامر ترد بحسم على اتهامات سرقة الأعضاء وتؤكد اتخاذها إجراءات قانونية

فلسطين

البرتغال تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

