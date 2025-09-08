قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة

معاشات أكتوبر
معاشات أكتوبر
عبد العزيز جمال

ينتظر ما يقرب من 11 مليون مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التي أكدت أن عملية الصرف ستتم في موعدها الطبيعي دون أي تغيير، بداية من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر عبر مختلف قنوات الصرف الرسمية.

موعد صرف المعاشات بالزيادة الاخيرة 

يأتي صرف معاش أكتوبر متزامنًا مع الزيادة التي أقرتها الحكومة وبدأ تطبيقها فعليًا منذ يوليو الماضي، ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. 

وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادة مستمرة في جميع الاستحقاقات الشهرية المقبلة.

أماكن صرف متعددة لتجنب الزحام

حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توسيع نطاق قنوات الصرف لتوفير أقصى قدر من التسهيلات للمستفيدين، حيث يمكن الحصول على المعاش من خلال:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

منافذ شركة فوري.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن قيمة الاستحقاقات بعد الزيادة، باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تتيح المنصة الرقمية كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاشات والمستحقات الشهرية.
الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. https://www.nosi.gov.eg/.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

للحصول على بيانات المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المخصص من هنـــــــــــــــا.
  2. اختيار الخدمة المراد الحصول عليها وهي "الاستعلام عن بيانات ملف المعاشات".
  3. تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بعد استكمال الخطوات السابقة.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستفيد أو صاحب المعاش لتأكيد الدخول.
  5. بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر مباشرةً كافة البيانات الخاصة بالمعاش والاستحقاقات المستحقة للمواطن
