وفاة شقيق ناصر سيف
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية
تصعيد غير مسبوق في الاحتجاجات الإسرائيلية.. وشارع 1 تحت الحصار
بولندا تضع أنظمة دفاعها الجوي في حالة تأهب قصوى
الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء القيم والأخلاق المحمدية
إصابة 7 أشخاص بالتسمم الغذائي في المنيا
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم
دفاع ضحية طفل المرور يطالب بتعويض 200 ألف جنيه
الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة
الوطني للذكاء الاصطناعي يعتمد سياسة البيانات المفتوحة رسميًا في مصر
انفوجراف..البورصة السلعية سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية للتسعير العادل عبر العرض والطلب
وزير الخارجية يطالب بالضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار بغزة
رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش على موقع وزارة التربية والتعليم

ياسمين بدوي

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التقدم بطلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦.

موقع وزارة التربية والتعليم .. رابط طلبات مد الخدمة على بوابة الخدمات الالكترونية

يمكن الآن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والوصول إلى رابط طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦ من خلال الضغط على https://teacherext.emis.gov.eg/login 

شروط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين على موقع وزارة التربية والتعليم

  • مزاولة التدريس الفعلى فى إحدى المدارس مدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
     
  • تقرير كفاية يفيد حصولة على تقارير سنوية بتقدير كفء خلال اخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب.
     
  • القدرة الصحية على مزاولة مهنة التدريس وذلك من خلال إفادة معتمدة من القمسيون الطبي

ولتسجيل طلبات مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال الفتره من ١٠/١ /٢٠٢٥ الى ٣/٣١ /٢٠٢٦ على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://teacherext.emis.gov.eg/login ، لابد من تسجيل الدخول بإستخدام البريد الإلكتروني الموحد

جدير بالذكر أنه في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

موقع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مد الخدمة للمعلمين

