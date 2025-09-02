وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على رأس أولوياتنا لتطوير التعليم في مصر

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل للمنظومة التعليمية.

وأضاف «عبد اللطيف» خلال لقائه مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تعاون وثيق يتم مع اليابان في مجال التعليم بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

تطوير العملية التعليمية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية، من خلال إدخال أحدث الوسائط التكنولوجية والتفاعلية داخل المدارس.

تطوير البنية التحتية للمدارس

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تطوير البنية التحتية للمدارس، موضحا أن منتجات ومبادرات الهيئة تلبي احتياجات الوزارة من الأجهزة الإلكترونية، والشاشات التفاعلية، وحلول البنية التحتية الذكية، والأثاث المدرسي.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تكثف جهودها في ملف تطوير التعليم الفني، لافتا إلى سبل التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما ينعكس على تطبيق أفضل المعايير العالمية في التدريس وتدريب الطلاب وحصولهم على شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي.