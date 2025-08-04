رئيس العربية للتصنيع: نعتمد على الكوادر المدربة لتوطين تكنولوجيا التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة

أكد اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي للدولة وتلبية كافة احتياجات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق على مستوى جميع محافظات الجمهورية بأسعار تنافسية وفقا لمعايير الجودة العالمية، موضحا أنه من المخطط التوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه النوعية من أبراج الكهرباء.

خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق

وأوضح "عبد اللطيف"، أن خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق تم إنشاءه بمصنع الطائرات بأحدث ماكينات التصنيع الرقمي بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 15 ألف طن كمرحلة أولي ومخطط زيادتها إلي 30 ألف طن سنويا بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع حرصت على تدريب المهندسين والفنين الذين تم اختيارهم من الكوادر البشرية بمصنع الطائرات للعمل بخط الإنتاج الجديد وفقا لبرامج تدريبية متخصصة تتوافق مع أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

إستغلال فائض قدراتها التصنيعية المتطورة

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن افتتاح خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق يعد استكمالا للخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لإستغلال فائض قدراتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص المصري، موضحا أن خط الإنتاج الجديد الذي يتم افتتاحه اليوم بمصنع الطائرات يأتي بعد نجاح المصنع في توطين تكنولوجيا تصنيع أبراج الإتصالات بنسبة تصنيع محلي 100% وتنفيذ توريدات فعلية كبيرة من أبراج الإتصالات لشركات الإتصالات المصرية المتعددة وجميع مشروعات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

دعم الصناعة الوطنية

وشدد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، على حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والدولية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أننا نمتلك القدرات التصنيعية المتطورة والعقول البشرية المدربة، بما يسهم في تقليل الإعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية جميع مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شتى أنحاء محافظات الجمهورية بمنتجات تتمتع بمستويات الجودة العالمية، فضلا عن خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع .