وزير الكهرباء يفتتح خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات

افتتح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط الإنتاج الجديد لتصنيع أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات، أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقيادات من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

توطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي

يأتي هذا الافتتاح في إطار خطة طموحة تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ترتكز على أسس علمية وتستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي, وتصنيع ما يتم استيراده وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية تحت شعار "صنع في مصر".

تحقيق الإكتفاء الذاتي للدول

وخلال فعاليات الإفتتاح، أشار اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" إلي أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي للدولة وتلبية كافة احتياجات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق على مستوى جميع محافظات الجمهورية بأسعار تنافسية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لافتا أنه من المخطط التوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه النوعية من أبراج الكهرباء.

وأوضح عبد اللطيف، أن خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق تم إنشاءه بمصنع الطائرات بأحدث ماكينات التصنيع الرقمي بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 15 ألف طن كمرحلة أولي ومخطط زيادتها إلي 30 ألف طن سنويا بنهاية العام الجاري , مشيرا إلي أن الهيئة العربية للتصنيع حرصت على تدريب المهندسين والفنين الذين تم اختيارهم من الكوادر البشرية بمصنع الطائرات للعمل بخط الإنتاج الجديد وفقا لبرامج تدريبية متخصصة تتوافق مع أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن افتتاح خط إنتاج أبراج الجهد العالي والفائق يعد استكمالا للخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لإستغلال فائض قدراتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص المصري، موضحا أن خط الإنتاج الجديد الذي يتم افتتاحه اليوم بمصنع الطائرات يأتي بعد نجاح المصنع في توطين تكنولوجيا تصنيع أبراج الإتصالات بنسبة تصنيع محلي 100% وتنفيذ توريدات فعلية كبيرة من أبراج الإتصالات لشركات الإتصالات المصرية المتعددة وجميع مشروعات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف على حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والدولية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أننا نمتلك القدرات التصنيعية المتطورة والعقول البشرية المدربة، بما يسهم في تقليل الإعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية جميع مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شتى أنحاء محافظات الجمهورية بمنتجات تتمتع بمستويات الجودة العالمية، فضلا عن خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع .

نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما شهدناه اليوم يعد أحد ثمار الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية، موضحا أن الوزارة منحت مزايا تفضيلية لإستخدام المنتج المحلي فى المشروعات، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و 65 % عام 2040، وهو مايدعم خطة العمل بين الوزارة ، والهيئة لتوطين صناعة المهمات الخاصة بها، موضحا العمل حاليا على التوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة، وتصنيع بعض المهمات ذات الطبيعة الخاصة لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة على تنفيذها

وقال الدكتور "محمود عصمت" ، أن توطين الصناعة بند دائم فى كافة الإجتماعات واللقاءات مع الشركات العالمية وأن المرحلة المقبلة ستشهد اشتراطات خاصة فى طرح مشروعات الطاقة المتجددة بمنح الأولوية للتصنيع المحلي، مؤكدا التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مضيفا استمرار العمل فى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة وارتفاع الأحمال و الزيادات المطردة فى الإستهلاك، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.