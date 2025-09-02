قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
بالزيادة الجديدة.. تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر2025

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر٢٠٢٥، حيث يستفيد من المبادرة ملايين المصريين وعددهم ٥ مليون أسرة على مستوى الجمهورية . 

متى يتم صرف معاش تكافل وكرامة؟

 

يتم صرف معاش تكافل وكرامة  يوم ١٥ من كل شهر، وذلك بشكل محدد و رسمي من وزارة التضامن الإجتماعي.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 15 سبتمبر ويستمر على مدار عدة أيام لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة.

 

هل توجد زيادة معاش تكافل وكرامة  في شهر سبتمبر؟ 

الزيادة الرسمية المقررة من الحكومة بنسبة ٢٥ ٪؜ مازالت مستمرة على معاشات تكافل وكرامة، وذلك منذ تطبيقها رسمياً في أبريل الماضي بقرار من الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الآن التحقق من إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة وذلك في ضوء التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع نطاق الدعم المالي للأسر المستحقة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي

فقط عليك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي .. 

  • زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط
  • اختيار خدمة “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية المتاحة على الموقع، لتحديد الخدمة المطلوبة.
  • النقر على خيار “الاستعلام عن الأسماء الجديدة” أو “التحقق من استحقاق المعاش”، للانتقال إلى صفحة الاستعلام.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة، مثل الرقم القومي لصاحب الطلب المكون من 14 رقمًا، لضمان صحة المعلومات.
  • تحديد المحافظة أو المنطقة التي يتبع لها المواطن، لتقديم بيانات الموقع بشكل صحيح.
  • الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة، بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • الاطلاع على النتيجة التي ستظهر لتوضيح ما إذا كان الاسم مُدرجًا ضمن المستحقين الجدد لمعاش تكافل وكرامة، مع عرض تفاصيل المبلغ المستحق وموعد الصرف في حال الاستحقاق. 
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

معاش تكافل وكرامة

شروط  الحصول على معاش تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجا وفقا لمعايير دقيقة وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي  وتشمل:


١-الأسر محدودة الدخل: بشرط وجود أطفال في مراحل التعليم وعدم وجود دخل ثابت.
٢-كبار السن: ممن تجاوزوا 65 عاما ولا يحصلون على معاش أو دخل ثابت.
٣-ذوو الإعاقة: بشرط وجود إعاقة مثبتة طبيا وعدم وجود مصدر دخل.

٤-الأرامل والمطلقات: غير القادرات على العمل أو توفير دخل ثابت.
٥-العمالة غير المنتظمة: غير المؤمن عليها وذات الدخل المحدود.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية، وألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به، مع استيفاء المعايير الاجتماعية التي تثبت أحقية الاستفادة.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2025

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي خطا ساخنا لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن برنامج تكافل وكرامة، وذلك عبر الرقم 19680، حيث يتم التعامل مع الشكاوى بشكل يومي وأسبوعي وشهري من خلال تقارير متابعة دقيقة. 

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 

كما يمكن الاستعلام إلكترونيا عن حالة المعاش عبر البوابة الرسمية للوزارة من خلال الرابط: 

https://www.moss.gov.eg

