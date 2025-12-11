التعادل السلبي يحسم ديربي البحر المتوسط بين المصري والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة المصري والاتحاد السكندري في "ديربي البحر المتوسط"، في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء شهد إثارة كبيرة بسبب الأهداف الثلاثة الملغاة.

جاءت المباراة ذات طابع متوسط من حيث المستوى الفني، مع تفوق نسبي للمصري الذي نجح في الوصول لمرمى الاتحاد في أكثر من فرصة، إلا أن تألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس زعيم الثغر منع الفريق البورسعيدي من تسجيل أي أهداف خلال اللقاء.

3 أهداف ملغاة للمصري

شهدت المواجهة حالات جدلية عدة بعد إلغاء 3 أهداف لصالح المصري:

الدقيقة 29: إلغاء هدف لمنذر طمين بداعي التسلل.

إلغاء هدف لمنذر طمين بداعي التسلل. الدقيقة 51: إلغاء هدف لعبد الرحيم دغموم لنفس السبب.

إلغاء هدف لعبد الرحيم دغموم لنفس السبب. الدقيقة 68: إلغاء هدف ثالث لكريم بامبو بسبب التسلل أيضًا.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقتًا بدل ضائع ليُعلن بعدها نهاية اللقاء بالتعادل، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالبطولة.

تشكيل النادي المصري

دخل المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

عصام ثروت الدفاع: عبد الوهاب نادر – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور

عبد الوهاب نادر – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور الوسط الدفاعي: بونور موجيشا – محمود حمادة

بونور موجيشا – محمود حمادة الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم – حسن علي – منذر طمين

عبد الرحيم دغموم – حسن علي – منذر طمين الهجوم: كينجسلي إيدو

البدلاء: محمود حمدي – كريم بامبو – أحمد القرموطي – محمد الشامي – عمر الساعي – زياد فرج – أحمد علي عامر – محمود أشرف – أحمد شرف.

أبطال كأس عاصمة مصر

مودرن سبورت توّج بالنسخة الأولى من البطولة بعد الفوز على غزل المحلة.

توّج بالنسخة الأولى من البطولة بعد الفوز على غزل المحلة. سيراميكا سيطر على البطولة بعد ذلك بتحقيق 3 ألقاب متتالية على حساب المصري وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

جوائز البطولة

البطل: 10 ملايين جنيه

10 ملايين جنيه الوصيف: 4 ملايين جنيه

4 ملايين جنيه الثالث: 2 مليون جنيه

2 مليون جنيه الرابع: 1.5 مليون جنيه

وتساهم الجوائز المرتفعة في إشعال المنافسة هذا الموسم بين الأندية الباحثة عن تحقيق اللقب.