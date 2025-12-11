"شكرا للفريقين علي المتعة التي قدماها" المستكاوي يشيد بمباراة المغرب وسوريا

حرص الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تهنئة منتخب المغرب بالفوز على نظيره السوري وتأهله للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “المغرب .. المغرب .. اسود اطلس في الدور قبل النهائي بعد الفوز علي منتخب سوريا ا/صفر، مبروك للمغرب وهارد لك للمنتخب السورى الذي قدم بطولة قوية”.

وتابع: “وشكرا للفريقين علي المتعة التي قدماها وعلي الروح الرياضية واستمرار هذه الروح في البطولة التي رسمت البهجة في الاقليم”.

نجح منتخب المغرب في التأهل للدور نصف نهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.