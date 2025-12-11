قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ماذا حدث في مباراة المغرب وسوريا| تفاصيل

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح منتخب المغرب في التأهل للدور نصف نهائي لبطولة كأس العرب بعد الفوز على منتخب سوريا بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل وليد أزارو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بعد متابعته لتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى سوريا ليسددها مباشرة أزارو في المرمى لتعلن عن تقدم المغرب بالهدف الأول.

الشوط الأول

وشهدت الشوط الأول سيطرة من جانب منتخب المغرب على مجريات الكرة، والذي هدد مرمى منتخب سوريا بأكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق حارس المرمى منع تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة 27 تدخل الفار في كرة من أجل احتساب ركلة جزاء لمنتخب سوريا على مدافع المغرب ولكن عقب قيام الحكم بمراجعة الكرة قال أن ذلك تدخل عادي ولم يحتسب ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 17 تعرض طارق تيسودالي مهاجم المغرب لإصابة بعد اصطدامه بحارس مرمى منتخب سوريا، ليخرج من اللقاء ويحل بدلا منه وليد أزارو.

تشكيل منتخبي سوريا والمغرب

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي المغرب وسوريا، تشكيليهما في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل المغرب أمام سوريا

ويدخل طارق السكتيوي مدرب المغرب مباراة سوريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: حمزة الموساوي - مروان سعدان - سفيان بوفتيني - محمد بولقسوت.

خط الوسط: محمد ربيع حريمات - أسامة طنان - أمين زحزوح - وليد الكرتي.

خط الهجوم: طارق تيسودالي - كريم البركاوي.

تشكيل سوريا أمام المغرب

بينما يدخل خوسيه لانا المدير الفني لمنتخب سوريا مباراة المغرب في ربع نهائي كأس العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: إلياس هدايا.

خط الدفاع: أحمد فقا - عبد الرازق محمد - خالد كردغلي - زكريا حنان.

خط الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام- محمد الصلخدي - محمود الأسود - محمود المواس.

خط الهجوم: أنطونيو يعقوب.

