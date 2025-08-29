يبحث مستحقو معاش تكافل وكرامة، عن موعد بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025، للاستفاده من الدعم المادي المقدم من وزارة التضامن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 اعتبارا من يوم الحد الموافق 15 سبتمبر، لنحو 22 مليون مستفيد من الأسر.

وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا.

معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

ويأتي برنامج تكافل وكرامة كأحد أبرز وسائل الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، حيث يستهدف كبار السن غير القادرين على العمل، والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وأسر العمالة غير المنتظمة.

كيفية صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

ويجري صرف المعاشات تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، لتسهيل حصول المستفيدين على الدعم المالي.

وأكدت الوزارة أن البرنامج أسهم بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر، وساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومعاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025 من انجح المبادرات الاجتماعية التي عززت مبدأ التكافل داخل المجتمع.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن موعد الصرف وحالة الطلب إلكترونيا عبر بوابتها الرسمية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتبها.

وتتم الخطوات بالدخول على موقع الوزارة، اختيار برنامج تكافل وكرامة، إدخال الاسم الرباعي ورقم الهاتف، ثم تحديد شهر سبتمبر 2025 والضغط على زر "استعلام" لعرض التفاصيل.

وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد خاصة للمستفيدين في القرى والمناطق النائية.

رؤية الدولة معاش تكافل وكرامة 2025

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي، مع التأكيد على أن الأولوية ستظل دائما للفئات الأكثر احتياجا، بما يضمن عدم ترك أي مواطن خارج منظومة الحماية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025

وضعت الوزارة عددا من المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، ومن أبرزها الاتي:-

التزام الأطفال بالحصول على التطعيمات الأساسية.



تقديم تقارير طبية دقيقة لحالات الإعاقة.



انتظام حضور الطلاب بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80%.



مشاركة الأمهات في جلسات التوعية الصحية.



عدم امتلاك الأسرة لأصول كبيرة مثل السيارات الحديثة أو العقارات المؤثرة على الاستحقاق.