قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم حلال؟ اعرف آراء الفقهاء
الخارجية الإيرانية: قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات يعكس انصياعها لواشنطن
سؤال في النواب لتفعيل أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
بيان هام للخارجية الروسية حول قرار الترويكا الأوروبية بشأن إيران
موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي والقناة الناقلة
احتفاء دائم بالرسول الكريم.. دعوة للعودة إلى أخلاق النبي في ذكرى ميلاده| فيديو
روسيا تدعو الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025
حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية.. دار الإفتاء تجيب
الشركات مش أحسن منا| مدرس ثانوي يطبع صورة هايدي على ملزمة الكيمياء
ماكرون : مستعدون للقيام بدور في تسليم المواقع المحتلة في جنوب لبنان
هل احتفل السلف الصالح بالمولد النبوي؟ الرد الصحيح بالأدلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025
محمد غالي

يبحث مستحقو معاش تكافل وكرامة، عن موعد بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025، للاستفاده من الدعم المادي المقدم من وزارة التضامن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 اعتبارا من يوم الحد الموافق 15 سبتمبر، لنحو 22 مليون مستفيد من الأسر.

وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا.

معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

ويأتي برنامج تكافل وكرامة كأحد أبرز وسائل الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، حيث يستهدف كبار السن غير القادرين على العمل، والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، وأسر العمالة غير المنتظمة. 

كيفية صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

ويجري صرف المعاشات تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، عبر ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، لتسهيل حصول المستفيدين على الدعم المالي.

وأكدت الوزارة أن البرنامج أسهم بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر، وساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. 

ومعاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025 من انجح المبادرات الاجتماعية التي عززت مبدأ التكافل داخل المجتمع.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن موعد الصرف وحالة الطلب إلكترونيا عبر بوابتها الرسمية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتبها. 

وتتم الخطوات بالدخول على موقع الوزارة، اختيار برنامج تكافل وكرامة، إدخال الاسم الرباعي ورقم الهاتف، ثم تحديد شهر سبتمبر 2025 والضغط على زر "استعلام" لعرض التفاصيل. 

وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد خاصة للمستفيدين في القرى والمناطق النائية.

 

رؤية الدولة معاش تكافل وكرامة 2025

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي، مع التأكيد على أن الأولوية ستظل دائما للفئات الأكثر احتياجا، بما يضمن عدم ترك أي مواطن خارج منظومة الحماية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025

وضعت الوزارة عددا من المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، ومن أبرزها الاتي:-

التزام الأطفال بالحصول على التطعيمات الأساسية.


تقديم تقارير طبية دقيقة لحالات الإعاقة.


انتظام حضور الطلاب بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80%.


مشاركة الأمهات في جلسات التوعية الصحية.


عدم امتلاك الأسرة لأصول كبيرة مثل السيارات الحديثة أو العقارات المؤثرة على الاستحقاق.

معاش تكافل وكرامه تكافل وكرامه موعد بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 موعد بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

ترشيحاتنا

وفاة شقيقين

شهداء العمل.. القصة الكاملة لمصرع شقيقين صعقا بالكهرباء خلال عملهما في الأرض الزراعية بالمنيا

محافظ الغربية

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. واللواء أشرف الجندي يعلن انطلاق أعمال الفرز

محمد صلاح

الملك المصري يهدد عرش رونالدينيو ومحرز في دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح على أعتاب نادي الـ100 هدف

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد