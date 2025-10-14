قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي باتفاق إنهاء الحرب في غزة: فجر السلام بزغ من سماء مصر

توجهت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، بكل فخر واعتزاز، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بأزكى التهاني وأعذب التبريكات، بمناسبة توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي احتضنتها أرض مصر في هذا اليوم التاريخي المشهود.

وقالت الهيئة في بيانها : «لقد بزغ فجر هذا السلام من سماء مصر الطاهرة، ليَخُط بحروف النور فصلًا جديدًا في سفر دورها الخالد، فكانت -وكما عهدناها- قلعة الأمة الحصينة، وحاملة لواء استقرارها، وراعية حقوقها ومصالحها».

وأضافت أن هذا الاتفاق التاريخي، الذي تحقق َ برعايةٍ كريمةٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل محطة مشرقة في مسيرة النهج المصري العريق، الجامع بين إرث التضحية والنضال، وحكمة البناء والسلم، وبصيرة المستقبل الواعد.

وتؤكد هيئة قضايا الدولة أن مصر بريادة الرئيس ستظل نبراسًا للهدى، ومنارة للعدل، وحارسةً أمينة لأمن المنطقة وسلامها، تواصل تثبيت دعائم الاستقرار في رُبُوعِهَا، انطلاقًا من إرثها الحضاري العريق، ومسئولياتها القومية الجسام، ودورها الدولي المشرف، في بناء المجد حجرًا فحجر، ونسج خيوط السلام خيطًا فخيط، وفاءً لتاريخها العظيم.

حفظ الله مصر وشعبها، وحفظ قائدها رجل السلام، وجعلها نبراسًا يهدي العالمين إلى برِّ الأمان