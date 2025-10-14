قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تستمر أسعار الدواجن فى التراجع يوما بعد يوم ، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وتراجع أسعارها أمام المربيين وتوفيرها مما شجع المربي على إنتاج المزيد من الدورات الجديدة .
 


 أسعار الدواجن  اليوم 

 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 2 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 76 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها.
 


كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 108 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165جنيها.

كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


أسباب تراجع الدواجن 

ومن جانبه ، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة استمرار الأسعار الحالية على مستقبل المنتجين والمنظومة بأكملها.
 

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 98 و100 جنيه.

 وأرجع “السيد” هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للمواطنين ترتفع في هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى صعود الأسعار تبعًا لآليات العرض والطلب.
 

الدواجن أسعار الدواجن الأعلاف سوق الأعلاف أسعار الدواجن  اليوم الفراخ البانيه سعر كيلو البانيه البيض البلدي البيض

