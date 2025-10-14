اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة مدنى شمال الجيزة الدعوى المقامة من سيدة ضد نادى الزمالك والتى تطالب فيها بتعويض مدنى بسبب تضررها من ظهور رقمها فى إعلان تقديم لاعب الزمالك عدى الدباغ.

نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ

ونظرت محكمة مدنى شمال الجيزة، "دائرة التعويضات"، أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من سيدة ضد رئيس نادى الزمالك بصفته والمسئول الإعلامى بالنادى، تطالب فيه بتعويض مدنى 20 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمعنوية، بسبب ظهور رقمها في اعلان تريوجى الخاص بتقديم لاعب الفريق الجديد عدى الدباغ.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 5025 مدنى شمال الجيزة، والتى أقامها محامي المدعية، أنه وفقا للسياسة الدعائية من قبل نادى الزمالك المصري، لإحدى صفقاته في شراء أحد اللاعبين الجدد "عدى الدباغ "، المنضم حديثا لصفوف الفريق كرة القدم، فقد قام نادى الزمالك من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتاريخ 5-8-2025، وقد صادف فى إحدى مشاهد الإعلان الترويجي لتلك الصفقة، عرض الرقم الخاص بالمدعية على واجهة هاتف بيد اللاعب الجديد، على فرض يحاول الاتصال باللاعب "بطل ذلك الإعلان" وكأنها رسالة موجهة للنادى المنافس .

ورغم أن المدعية ليست من كلا الفريقين، سواء المحبين أو الساخطين، إلا أنها في مهب ريح عاطفة استهدفت كرامتها وهدوئها واستقرارها النفسي ليس فقط من مشجعة نادى الزمالك والذى دفعهم فضولهم إلى الاتصال بالمدعية لترديد سخيف الكلمات والجمل على مسامعها.

بل كانت صيدا ثمينا لجمهور الفريق المنافس "النادي الأهلي"، الذى جعل منها صيد لعبارات السب والقذف انتقاما من شخصها، على نحو أصابها بأضرار معنوية، انصب جوهرها على اعتبار كرامتها وخصوصيتها مشاع للجميع، ما بين متصلين تعدى عددهم الـ 1000 متصل يوميا، مرددين عبارات الاستخفاف والتطاول، والسب، وغيرهم من مرددي ألفاظ التنمر والخوص في الأعراض.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد الى المحادثات عبر تطبيق الواتس اب، من أرقام مجهولة للمدعية، انصب مضمونها على ألفاط سباب وتنمر، للنيل من المدعية، لمجرد ظهور رقمها ضمن إعلان نادى الزمالك، لتقديم لاعبه الجديد عدى الدباغ على وسائل التواصل الإجتماعى.