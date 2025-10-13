حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عن طريق إنشاء وإدارة عدد من الحسابات الإلكترونية الإحتيالية بمواقع التواصل الإجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية والإعلان "على خلاف الحقيقة" عن ترويجه لبعض الأدوات الصحية المستوردة من الخارج بأسعار مناسبة، ومطالبته راغبى شرائها بتحويل مبالغ مالية لع على محافظ إلكترونية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من عقود توريد وتركيب أدوات صحية بأسماء شركة وهمية – أكلاشيه ودفتر فواتير - 2 ماكينة دفع إلكترونى – 3 بطاقات دفع إلكترونى - هاتف محمول " تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.