إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة والمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو
بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات الطلاب
إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود لاعيان؟
صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»
الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات
الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟
تزامنا مع نشاط الرياح.. رفع درجة الإستعداد القصوى ومحافظ الشرقية يهيب بتوخي الحذر
لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
علامات ليلة القدر وفضلها وأفضل الأدعية المستحبة فيها
محافظ بورسعيد: إنشاء 50 محلا بسوق التصنيع بعد تطويره لدعم النشاط التجاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أستاذ تفسير: نحذر من اقتطاع آيات القرآن من سياقها ومحاولة تفسيرها بشكل منفصل

هاني حسين

أكد الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة جامعة الأزهر، أن فهم آيات القرآن الكريم لا يمكن أن يتم بشكل صحيح إلا من خلال النظر إلى السياق الكامل للآية وما قبلها وما بعدها، محذرًا من اقتطاع الكلمات أو الآيات من سياقها ومحاولة تفسيرها بشكل منفصل.

وأوضح عبد الحميد خلال برنامج نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد أن الآيات في بداية القرآن الكريم من سورة الدخان تتحدث أولًا عن القرآن والليلة المباركة التي نزل فيها، ثم تنتقل إلى الحديث عن مشركي مكة ووعيدهم، قبل أن تستعرض قصة موسى عليه السلام مع قوم فرعون وما لاقوه من عناد وتمرد حتى أهلكهم الله.

وأشار إلى قول الله تعالى: "فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين"، موضحًا أن المقصود أن السماء والأرض لم تبكيا على هؤلاء لأنهم كانوا من الكافرين بالله، لافتًا إلى ما روي عن علي بن أبي طالب بأن للإنسان موضعين يبكيان عليه بعد وفاته: موضع سجوده وموضع صعود عمله.

وأضاف أن قوله تعالى "ذق إنك أنت العزيز الكريم" قد يُفهم خطأ على أنه مدح إذا قُرئ منفصلًا، بينما هو في الحقيقة أسلوب تهكم ووعيد، خاصة إذا قُرئ في سياق الآيات التي تسبقه مثل: "خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم"، مشيرًا إلى أن هذه الآية وردت ردًا على تكبر أبي جهل عندما قال إنه الأعز والأكرم.

وشدد عبد الحميد على خطورة تفسير النصوص الدينية دون علم أو تخصص، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الجاثية: "ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرًا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم"، مؤكدًا أن من يتحدث في تفسير القرآن يجب أن يكون من أهل العلم والدراسة المتخصصة في علوم التفسير والسنة.
 

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

مسلسل نون النسوة

مسلسل نون النسوة الحلقة 10.. زواج محمد جمعة ومي كساب

مريم الخشت

لوك جديد.. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

نيللى كريم

على قد الحب يواصل تصدره الأعلى مشاهدة بعد عرض الحلقة 24

بالصور

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب الصويني بديرب نجم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في سقوط اللافتة التحذيرية بكوبري الصاغة بعد يوم من افتتاحه

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد