قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يوقف سلسلة انتصارات أوتوهو دوبو في كأس الكونفدرالية بالتعادل في ذهاب ربع النهائي
وزير الأشغال اللبناني: الأوضاع في مطار رفيق الحريري طبيعية.. ونسعى لحماية البنى التحتية
شاهد.. لقطات من داخل ملعب حمادي العقربي قبل مواجهة الترجي والأهلي غدًا
عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم
الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. تدهور الرؤية والابتعاد عن اللوحات الإعلانية
إيران.. عشرات الآلاف يودعون القادة والمدنيين في جنازة عسكرية مهيبة| فيديو
بورسعيد تطلق مبادرة "من مقاعد الدراسة إلى منصة القيادة" لتنمية مهارات الطلاب
إيران تقصف إيلات بالذخائر العنقودية.. تضرر 7 مواقع وإصابة 3 أشخاص
"جنة" بالاسم فقط.. استغلال المسنين في إحدى دور الرعاية.. والتضامن تقرر غلق الدار | ماذا قال شهود لاعيان؟
صفارات الإنذار تهز القدس.. صواريخ إيرانية تشعل التوتر وإسرائيل تتحدث عن «مرحلة الحسم»
الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات
الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

المال أمانة في يد الإنسان.. ماذا وضع القرآن من ضوابط دقيقة للإنفاق والكسب؟

محمد البدوي

يحتل المال مكانة كبيرة في حياة الإنسان، وقد أولاه القرآن الكريم عناية خاصة لما له من تأثير مباشر في استقرار المجتمعات وتنظيم شؤون الحياة، فالمال ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو أمانة ومسؤولية تحكمها قيم وضوابط شرعية دقيقة. 

القرآن الكريم وقضية المال 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن القرآن الكريم تناول قضية المال من زوايا متعددة، مبينًا أن الإنسان ليس مالكًا حقيقيًا له، بل مستخلف فيه من قبل الله سبحانه وتعالى. 

التعامل مع المال

كما شدد على أن حسن التعامل مع المال يكون بالكسب الحلال، والإنفاق في وجوه الخير، وأداء الحقوق الواجبة فيه، حتى يتحول المال من مجرد متاع دنيوي إلى وسيلة لنيل رضا الله وتحقيق التكافل بين الناس.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن القرآن الكريم تناول قضية المال باهتمام كبير، نظرًا لأثره البالغ في حياة الإنسان والمجتمع، موضحًا أن المال يُعد أحد المقاصد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحياة، إلى جانب الدين والوطن والنفس والعقل والعِرض.

الأصل في المال

وأوضح خلال حديثه في برنامج «البيان القرآني» المذاع على قناة الناس، أن الأصل في المال أنه ملك لله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ»، مبينًا أن الإنسان ما هو إلا مستخلف في هذا المال، كما قال الله تعالى: «وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ».

 وأضاف أن حسن الاستخلاف يتحقق عندما يحرص الإنسان على إنفاق ماله في الخير وأداء ما فرضه الله فيه من حقوق.

وأشار إلى أن دوام النعم مرتبط بشكرها، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، موضحًا أن شكر نعمة المال يكون بالإنفاق في وجوه البر ومساعدة المحتاجين، وعدم التوقف عن فعل الخير طالما أن الإنسان قادر على العطاء، لأن الله جعل بعض الناس معطين وبعضهم آخذين ابتلاءً واختبارًا.

السخاء والكرم

وأضاف أن الإسلام حث على السخاء والكرم، مبينًا أن السخي قريب من الله والناس والجنة، بينما البخيل بعيد عنهم وقريب من النار، كما دعا القرآن الكريم إلى الإنفاق من أفضل ما يملك الإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، محذرًا في الوقت ذاته من التصدق بالمال الرديء أو الخبيث، لقوله تعالى: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ».

واستشهد بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تُطيّب الدراهم قبل أن تتصدق بها، وعندما سُئلت عن ذلك قالت إن الصدقة تقع أولًا في يد الله قبل أن تصل إلى يد الفقير، في إشارة إلى عظم مكانتها عند الله.

قصة الإمام الليث بن سعد

كما روى قصة الإمام الليث بن سعد عندما جاءت امرأة تطلب قليلًا من العسل، فأمر بإعطائها وعاءً كبيرًا، وعندما تعجب البعض قال: إنها طلبت على قدر حاجتها، ونحن نعطي على قدر نعم الله علينا.

وأكد أن الله يضاعف أجر المنفقين في سبيله، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ»، محذرًا من البخل لأن من يبخل إنما يبخل على نفسه، فالله غني عن عباده والناس جميعًا فقراء إليه.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إخراج الزكاة والصدقات، فقال: «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة»، مبينًا أن أفضل الصدقة هي التي يخرجها الإنسان وهو في صحة ويأمل الغنى ويخشى الفقر، لا أن يؤجلها حتى اقتراب الموت.

وأضاف أن ما يبقى للإنسان من ماله هو ما أنفقه في الخير، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت»، مؤكدًا أن الصدقة لا تُقبل إلا إذا كانت من مال حلال طيب.

الاعتداء على أموال الآخرين

كما حذر من الاعتداء على أموال الآخرين أو أكل أموال اليتامى ظلمًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا». وأوضح أن القرآن الكريم وضع ضوابط دقيقة للمعاملات المالية، من بينها توثيق الديون كما جاء في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ».

وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة الالتزام بالأمانة في التعاملات المالية والابتعاد عن الغش والتطفيف في الكيل والميزان، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ»، مؤكدًا أن من يحتكر السلع أو يغش الناس أو يأكل أموالهم بالباطل يعرّض نفسه لغضب الله.

ودعا إلى الفهم الصحيح لمفهوم المال في الإسلام، والحرص على كسبه من الحلال وأداء حق الله فيه، حتى يكون المال سببًا للنجاة والفوز يوم القيامة.

القرآن الكريم المال قضية المال مختار جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران: استهداف فروع "سي تي بنك" الأمريكي في دبي والمنامة الليلة الماضية

صورة أرشيفية

إطلاق صواريخ من إيران نحو وسط وجنوب إسرائيل والقدس

الإمارات

إيران تحذر بإخلاء موانئ إماراتية.. وقرقاش: هجماتها تكشف ضعفها وعزلتها

بالصور

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد