واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
توك شو

مختار جمعة: القرآن معجزة خالدة تتحدى الإنس والجن وكشف عن حقائق سبقت العلم بقرون

محمد البدوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن القرآن الكريم سيظل المعجزة الكبرى الخالدة في الإسلام، مشددًا على أنه كتاب البيان الكامل والهداية الشاملة، وأن إعجازه ممتد عبر العصور، قائمًا يتحدى البشرية جمعاء حتى يوم القيامة.

 كتاب وعظي أو تشريعي

وأوضح جمعة، خلال ظهوره في برنامج "البيان القرآني" على قناة الناس، أن القرآن لم يكن مجرد كتاب وعظي أو تشريعي، بل جمع بين كونه معجزة ربانية ومنهج حياة متكامل، مبينًا أن كل نبي أُرسل بمعجزة تناسب قومه، بينما كانت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس كافة، فجاءت معجزته في صورة القرآن الكريم، ليبقى شاهدًا دائمًا على صدق الرسالة.

الإتيان بسور تماثله

وأشار إلى أن التحدي القرآني ما زال مفتوحًا أمام الإنس والجن، مستشهدًا بآيات التحدي التي تدعو للإتيان بسور تماثله، مؤكدًا أن عجز البشر عن مجاراته على مدار أكثر من أربعة عشر قرنًا يمثل برهانًا على مصدره الإلهي.

وأضاف أن القرآن الكريم تضمن إشارات كونية وعلمية لم يدركها الإنسان إلا حديثًا، وهو ما يعكس سبقًا علميًا يعزز اليقين بعظمة الخالق وصدق الرسالة.

صاحب المقام المحمود

وتناول جمعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الله رفع ذكره وأعلى قدره بين الخلق، وأنه صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة، ورحمة الله المهداة للعالمين.

واختتم بالدعاء أن يجعلنا الله من أهل القرآن، وأن يرزقنا شفاعة النبي الكريم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، مؤكدًا أن القرآن سيظل نور الهداية ومنهج الرحمة والتزكية للبشرية كلها.

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات

