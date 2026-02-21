مختار جمعة: القرآن معجزة خالدة تتحدى الإنس والجن وكشف عن حقائق سبقت العلم بقرون

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن القرآن الكريم سيظل المعجزة الكبرى الخالدة في الإسلام، مشددًا على أنه كتاب البيان الكامل والهداية الشاملة، وأن إعجازه ممتد عبر العصور، قائمًا يتحدى البشرية جمعاء حتى يوم القيامة.

كتاب وعظي أو تشريعي

وأوضح جمعة، خلال ظهوره في برنامج "البيان القرآني" على قناة الناس، أن القرآن لم يكن مجرد كتاب وعظي أو تشريعي، بل جمع بين كونه معجزة ربانية ومنهج حياة متكامل، مبينًا أن كل نبي أُرسل بمعجزة تناسب قومه، بينما كانت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس كافة، فجاءت معجزته في صورة القرآن الكريم، ليبقى شاهدًا دائمًا على صدق الرسالة.

الإتيان بسور تماثله

وأشار إلى أن التحدي القرآني ما زال مفتوحًا أمام الإنس والجن، مستشهدًا بآيات التحدي التي تدعو للإتيان بسور تماثله، مؤكدًا أن عجز البشر عن مجاراته على مدار أكثر من أربعة عشر قرنًا يمثل برهانًا على مصدره الإلهي.

وأضاف أن القرآن الكريم تضمن إشارات كونية وعلمية لم يدركها الإنسان إلا حديثًا، وهو ما يعكس سبقًا علميًا يعزز اليقين بعظمة الخالق وصدق الرسالة.

صاحب المقام المحمود

وتناول جمعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الله رفع ذكره وأعلى قدره بين الخلق، وأنه صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة، ورحمة الله المهداة للعالمين.

واختتم بالدعاء أن يجعلنا الله من أهل القرآن، وأن يرزقنا شفاعة النبي الكريم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، مؤكدًا أن القرآن سيظل نور الهداية ومنهج الرحمة والتزكية للبشرية كلها.