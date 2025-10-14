دون إصابات.. السيطرة على حريق عقار شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بسبب حدوث ماس كهربائي بمولد مصعد، وانتقل لعدة خزانات مياه فارغة بمنطقة طوسون التابعة لحي منتزه ثاني شرق الإسكندرية دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثان، يفيد بورد بلاغ من أهالي بنشوب حريق أعلى عقار، دون إصابات.

على الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة برجال الحماية المدنية وسيارات المطافي الي موقع البلاغ وفرضت كردون أمني لحماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب للأماكن المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بماكينة مصعد انتقلت على إثرها النيران لخزانات مياه فارغة وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها وانتهاء اعمال التبريد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.