الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح

قراءة سورة ياسين بنية قضاء الحاجة
قراءة سورة ياسين بنية قضاء الحاجة
أحمد سعيد

يهتم كثيرون بقراءة سورة يس فهي من ضمن سور القرآن التي يستحب الداومة على قراءتها حيث ورد في فضل قراءة سورة يس أحاديث كثيرة، ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له"، رواه ابن حبان في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا على موتاكم يس" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وفي السطروالتالية نتعرف على حكم قراءة سورة ياسين بنية قضاء الحاجة.

حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية ضرورة قراءة القرآن الكريم لجلب البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ مشيرة إلى أن من السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث سورة "يس".

واستشهدت الإفتاء في منشور سابق لها على منصة "X"، "بما جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

وأوضحت أن قراءة سورة ياسين لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة ياسين بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات مثل السَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات، ونحو ذلك من أمور الخير، 

ونوهت دار الإفتاء بأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة ياسين  حصل له مقصوده بإذن الله.

دعاء سورة يس

  • يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا «سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون»، يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مرادي عليك حفظي يا ناصر يا معين إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة (يس)، وببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إني أسالك بحق سورة يس وأسرارها وأنوارها وبركتها أن تتقبل مني ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إنك جعلت " يس " شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعه تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين .
  • بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
  • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا.
  • سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».
  • يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد ، اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر و الدين، ومن قهر الأعداء يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون.
  • سبحان مجري الماء في البحر والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون».
  • اللهم منزل الكتاب و يا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، انصرنا على جميع الأعداء.
  • اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الاخيار الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما في سعه علمه.

هل الدعاء بعد قراءة سورة يس مستجاب ؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مسألة قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مُستجابًا، وهذا الكلام لم يرد عليه دليلٌ شرعي، وإنما من الأمور المُجربة عن مشايخنا.

وأضاف الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة، أن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى لدعاء بعد قراءة سورة يس فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة. 

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن قول «يس لما قرئت له» ليس حديثًا صحيحًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.

سورة يس قراءة سورة يس فضل قراءة سورة يس حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة قضاء الحاجة دار الإفتاء الإفتاء

